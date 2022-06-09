США призывают Индию не слишком сильно увеличивать объемы закупки нефти у России и торговаться при заключении контрактов.

Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

"Вы видели числа по Индии в прессе. Они перешли в плане российских поставок в среднем от 100 тыс. баррелей нефти в сутки почти к 800 тысяч. Китай тоже увеличил закупки топлива у России", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Хокстин сообщил, что США в диалоге с Индией просят не закупать "слишком много" нефти и "действовать так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей". А также торговаться, потому что кроме Индии никто якобы российскую нефть не купит.

"Это очень сложный разговор, так как экономика Индии столь сильно зависит от данных закупок, ситуация с инфляцией у них хуже, чем у нас, и есть воздействие, поскольку они являются таким крупным импортером (топлива - Ред.), в отличие от США, которые представляют собой поставщика. По ним это бьет намного сильнее, чем по нам", - заявил Хокстин.

Ранее сообщалось, что Индия ведет переговоры об увеличении вдвое импорта российской нефти.

Но, по данным агенства Reuters, у России нет лишней нефти для подписания контрактов с индийскими покупателями.

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