Белый дом призывает производителей нефти и газа по всему миру, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить рекордно высокие цены на топливо.

Об этом заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.

"Он (президент США Джо Байден - Ред.) попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа", - заявила Грэнхолм.

Она также добавила, что на следующей неделе планирует встречу с главами американских нефтегазовых компаний, с которыми обсудит, в частности, проблему дефицита перерабатывающих мощностей.

Напомним, что ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, чтобы остановить войну в Украине.

При этом эксперты считают, что цены на нефть не упадут ниже 100 долларов за баррель ещё минимум три года.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.