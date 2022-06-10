Cогласованный 30 мая запрет ЕС на российскую нефть "имеет бесперспективное начало", а трубопровод "Дружба" проверит Европу на единство.

Об этом пишет The Economist.

C января по апрель Россия нарастила поставки нефти в ЕС на 14% - с 750 000 до 857 000 баррелей в день. Учитывая, что нефть, поставляемая по трубопроводу в несколько стран Центральной и Восточной Европы, освобождается от санкций, НПЗ в этих странах скупают российскую нефть по более низкой цене, чем будет покупать сырье остальная Европа. Из стран, которые пользуются трубопроводом "Дружба", сократила импорт лишь Германия, а Венгрия и Польша наоборот, нарастили его.

У европейской нефтеперерабатывающей промышленности нет интереса в отказе от нефти из России из-за ее дешевизны, они покупают сырье из России со значительными скидками. Это означает, что правительства будут тянуть время, а трубопровод "Дружба" - "станет проверкой европейского единства", делают выводы авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что объем перевозок российской нефти с начала войны удвоился. Это ставит под сомнение эффективность санкций.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.