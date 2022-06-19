19 июня в Украине идет уже 116-й день войны с Россией.

По данным ООН за это время погибли более 4500 мирных жителей, из них 323 ребенка.

Большинство смертей наступило от взрывов снарядов тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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19 июня

7.47 Телеграм-каналы пишут о взрыве и сбитой ракете в Киевской области.

Буквально минуту назад в регионе и в самом Киеве объявили воздушную тревогу.

7.45 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. На севере Харьковской области продолжаются бои в районе села Рубежное. Также противник провел дистанционное минирование у Черкасских Тишков - это практически под самым Харьковом.

2. Наносились авиационные и ракетные удары по населенным пунктам Пришиб и Маяки в районе национального парка "Святые горы". Там сосредоточена украинская оборона на подступах к Славянску. Также были обстреляны позиции ВСУ неподалеку Богородичного и Долины.

3. В Луганской области авиа- и ракетные удары наносились вблизи двух стратегических трасс: Горское-Лисичанск (там бомбили Белую гору и Мирную долину) и Лисичанск-Бахмут (там ударили ракетой по Верхнекаменке). У южной дороги на Лисичанск в который раз был отбит вражеский штурм Тошковки.

4. К югу от Лисичанска противник ведет штурм Горского со стороны Орехово (то есть с востока). Штурм находящихся еще южнее Золотого и Первомайска был отбит, сообщает Генштаб.

5. Ведутся бои в направлении трассы Лисичанск-Бахмут в районе Попасной. Была попытка наступления от захваченной Врубовки в сторону Николаевки, но ее отбили. Также к Николаевке прорываются со стороны Нырково, бой продолжается.

6. В Донецкой области ракетами обстреляли позиции ВСУ в Зайцево и Нью-Йорке - то есть к северу и западу от Горловки. Также ракетные удары наносились вблизи Покровска - по Миролюбовке и Гродовке (к северо-западу от Донецка, в тыл украинским войскам со стороны Авдеевки).

7.19 Появилась утренняя сводка Генштаба ВСУ о ситуации на фронтах.

6.53 Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в польский город Жешув на границе с Украиной. Он привез гуманитарку и встретился с украинскими беженцами.

Стиллер - посол доброй воли ООН по делам беженцев.

6.45 Генсек НАТО в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс.

"С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска с Донбасса", - сказал Йенс Столтенберг.

При этом, по его мнению, война может продлиться годы, и Западу нужно смириться с такими издержками, как рост цен. Поддерживать Украину вооружением нужно, даже "если затраты высоки".

Также Столтенберг сказал, что НАТО не будет принимать прямого участия в войне, но готова дать отпор, если Россия атакует сам Альянс.

6.32 Владимир Зеленский записал короткий влог по итогам своей поездки в Одесскую и Николаевскую области.