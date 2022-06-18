Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Информация о документе обнародована на сайте украинского парламента.

Депутаты могут рассмотреть в Верховной Раде законопроект уже в понедельник, 20 июня.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. А предпринятая в 2016 году попытка провалилась из-за прописанных в документе понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Это рассматривается многими как подготовка к признанию однополых браков со всеми вытекающими последствиями.

При этом требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Напомним, вчера Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Для принятия решения нужно, чтоб за него проголосовали все страны.

Рекомендация Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.