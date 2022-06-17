Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз. По словам Путина, Россия "ничего не имеет против" вступления Украины в ЕС, так как он не является военный блоком.

Об этом он заявил в рамках пленарного заседания на Петербуржском международном экономическом форуме.

"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины, а против экономической интеграции мы ничего не имели против", - сказал Путин.

Ранее в России отреагировали на рекомендации Европейской комиссии дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Высказались по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Песков заявил, что рекомендации ЕК требует "повышенного внимания" РФ. Никонов же акцентировал на том, что это пока только рекомендации, а до вступления в ЕС "Украина не доживет".

Напомним, сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Подробно о том, что происходит вокруг статуса кандидата в ЕС "Страна" писала здесь.