В России отреагировали на рекомендации Европейской комиссии дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Высказались по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Цитируют Пескова и Никонова российские СМИ.

Песков заявил, что рекомендации ЕК требует "повышенного внимания" РФ.

"Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС. Поэтому там разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем", сказал он.

Никонов же акцентировал на том, что это пока только рекомендации, а до вступления в ЕС "Украина не доживет".

"Это только рекомендация Еврокомиссии. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. А если даже если дадут статус, то Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживёт", - сказал замглавы комитета Госдумы по международным делам.

Напомним, кроме Украины ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС еще и Молдове. Грузии отказали.

О том, что происходит вокруг статуса кандидата в ЕС "Страна" писала в отдельном материале.