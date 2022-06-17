Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС не только Украине, но и Молдове.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, Украина и Молдова, согласно рекомендации Еврокомиссии, должны получить статус кандидата в ЕС, а затем выполнить определенные условия.

Грузии же необходимо выполнить условия, чтобы получить статус.

Окончательное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Напомним, Нидерланды призывали Еврокомиссию тщательно прописать условия для приближения Украины к членству в ЕС.

Также мы писали о том, что в Тбилиси обиделись, что Украина и Молдова могут стать кандидатами в ЕС раньше Грузии.

Кроме того, мы сообщали, что замглавы Еврокомиссии считает, что Украина должна вступить в ЕС не за десятилетия, а за годы.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.