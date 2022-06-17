Нидерланды обратились к Еврокомиссии с призывом тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в Европейском Союзе.

Об этом сообщает EuObserver, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Нидерланды подтверждают готовность к расширению ЕС в целом, но подчеркивают необходимость "справедливых и тщательных условий".

В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить в будущем.

Материал озаглавлен "Голландцы добиваются "жесткого" подхода ЕС к кандидатуре Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия сегодня порекомендует дать Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС.

Вместе с тем, мы писали, что говорили о вступлении Украины в ЕС Макрон, Шольц и Драги, которые вчера приезжали в Киев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня онлайн.

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