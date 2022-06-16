Макрон, Шольц и Драги поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины
Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который находится сейчас с визитом в Киеве.
Он заверил, что при этом Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц также выступил за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Кроме того, Макрон сообщил, что Франция поставит Украине шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155-миллиметров. Напомним, что несколько дней назад Макрон заявил Зеленскому о готовности Франции к новым поставкам тяжелого вооружения Украине. По данным СМИ, под тяжелым вооружением тогда Макрон имел ввиду как раз шесть самоходных гаубиц Caesar.
Напомним, что сегодня Еврокомиссии рекомендовали дать Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.
Тем временем в РФ ожидают, что визит Макрона, Шольца и Драги склонит Украину к переговорам.
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