В России продолжают делать заявления о том, что заинтересованы в переговорах с Украиной. О вероятности возобновления переговорного процесса сказал глава переговорной делегации от РФ Владимир Мединский:

"Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу. Соответственно, у меня складывается ощущение, что мир Украине не нужен", - заявил он.

В Кремле же заявили: Москва надеется, что нынешний визит Макрона, Драги и Шольца в Киев "сподвигнет Зеленского реально посмотреть на положение дел", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив заявлял, что одной из целей визита трёх европейских лидеров в Киев является побуждение Зеленского к возобновлению переговоров с Москвой.

Напомним, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина секретарь СНБО Николай Патрушев заявил, что Россия стремится завершить боевые действия в Украине как можно скорее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.