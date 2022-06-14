Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сделал ряд заявлений по Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

Ушаков прокомментировал процесс переговоров между Украиной и Россией. Он заявил, что с момента передачи Украине российских предложений переговорный процесс на паузе, Киев так на них и не ответил. Речь о предложениях, которые были переданы 15 апреля после встречи в Стамбуле.

"И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал Ушаков.

Также Ушаков допустил встречу президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что ей должна предшествовать тщательная подготовка.

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное - очень, очень, очень тщательной подготовки. Без этого, впустую никто встречаться не будет", - сказал он.

Кроме этого, Ушаков заявил, что в основном все телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном по Украине продолжаются более 1 часа. Он добавил, что не помнит в последнее время случаев, когда телефонные разговоры Макрона и Путина продолжались менее 60 минут.

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