Несмотря на войну России против Украины, санкции и ограничения, экспорт из России во Францию растет. Об этом сообщает британское издание The Daily Express.

Там называют такой ход событий "предательством Макрона" по отношению к Украине. Британское издание возмущено "коварством Франции", "наживающейся на конфликте в Украине"

"Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили партии российского топлива по сниженным ценам. В апреле и мае Франция получила дюжину партий сжиженного природного газа и других продуктов на ископаемом топливе на сумму почти 900 млн евро. Поскольку ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, чтобы стать крупнейшим покупателем СПГ в мире", - пишет The Daily Express.

Ранее "Страна" писала, что стоимость российского экспорта в Германию выросла почти в половину.

Также мы рассказывали, что в Государственном департаменте США считают, что Россия сейчас зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до 24 февраля.