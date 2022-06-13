Рост на 41,9% стоимости российского экспорта в Германию в апреле 2022 по сравнению с апрелем 2021 зафиксировало Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В апреле 2022 россияне экспортировали в Германию продукцию на 3,7 млрд евро. Причем эту сумму они получили за объемы продукции, меньшие, чем год назад.

Рост доходов РФ произошел из-за роста цен на нефть и газ – основные статьи российского экспорта в ФРГ.

Стоимость проданных россиянами немцам нефти и газа увеличилась на 37,8% – до 2,2 млрд евро.

Кроме того, Москва поставляла кокс и нефтепродукты (+94,3% – до 0,4 млрд евро), а также уголь (+334,7% – до 0,4 млрд евро).

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