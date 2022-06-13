Россия заработала более 93 млрд евро на экспорте ископаемого топлива за первые 100 дней войны в Украине.

Об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха в Twitter.

"Россия заработала 93 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней после вторжения в Украину. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около 57 миллиардов евро" - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал эту информацию.

"Ужасные цифры. Следует прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции - это должно быть общей целью", - написал он в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что доходы РФ от поставок газа в Европу за первые два месяца войны выросли вдвое.

Кроме того, по данным Bloomberg, доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в 2022 году выросли наполовину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.