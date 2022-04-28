Россия удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выводы финского центра исследований энергии и чистого воздуха CREA.

Согласно выводам экспертов, рост цен принес Москве около 62 млрд рублей.

Для ЕС импорт составил около 44 млрд евро за последние два месяца по сравнению с примерно 140 млрд евро за весь прошлый год, или примерно 12 млрд евро в месяц.

"Несмотря на то, что экспорт из России сократился из-за войны и санкций, доминирование страны в качестве источника газа означало, что прекращение поставок только повысило цены, которые и без того были высокими из-за нехватки предложения, поскольку мировая экономика восстанавливалась после пандемии Covid-19", - сообщают аналитики

Крупнейший импортер российского топлива - Германия.

Ранее мы писали, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.