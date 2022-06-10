Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены после завершения войны в Украине.

Такое заявление он сделал в Белграде во время визита, передает боснийское агенство Klix.

Шольц считает, что для отмены санкций потребуется "нормализация ситуации".

"Санкции очень эффективны. Все должны знать, что санкции просто так не исчезнут после окончания конфликта", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что ситуация изменится только тогда, когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом.

Ранее мы писали, что Олаф Шольц в Белграде потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России.

Также "Страна" сообщала, что по словам канцлера Германии, "планы президента РФ Владимира Путина в войне с Украиной безнадежны, и он не может это осознать".

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.