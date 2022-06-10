Продолжается пикировка Германии и Сербии по поводу условий вступления в ЕС. Если ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности принять Сербию в ЕС, если она не признает независимость Косово, то теперь он потребовал от Сербии ввести санкции против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации", – цитирует Вучича ТАСС.

Телеграм "Политика Страны" отмечает, что "оба условия являются весьма сложными для руководства Сербии и чреваты серьёзным напряжением внутриполитической ситуации в стране (особенно по Косово)".

Также глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас. "Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся", – отметил президент.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.