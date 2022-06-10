Сербия без признания независимости Косово (частично признанной республики, которую сербы считают территорией своей страны) не вступит в Евросоюз. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с косовским премьером Альбином Курти в эфире Радио и телевидения Косово.

"Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - сказал Шольц.

Курти, в свою очередь, заявил, что силы НАТО в Косово останутся до тех пор, пока частично признанное государство не станет частью альянса. "Присутствие НАТО в Косово необходимо с учетом связей между Сербией и Россией", — добавил глава частично признанного государства.

Таким образом, напряжение в отношениях ЕС и Сербии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, продолжает усиливаться. "Для Сербии признать независимость Косово - все равно что для Украины признать независимость "ЛДНР" или факт аннексии Крыма.

Поэтому столь категоричное требование может серьезно осложнить ситуацию внутри самой Сербии, а также на Балканах в целом.

Так как в приграничных с Сербией районах Косово уже давно неспокойно. Непростая ситуация и с Республикой Сербской в Боснии", - анализирует Телеграм-канал "Страны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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