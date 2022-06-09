Американские законодатели решили расследовать миллиардные доходы оружейных компаний от продажи штурмовых винтовок, которые зачастую используются в эпизодах массовой стрельбы.

Председатель комитета палаты представителей США по надзору и реформе Кэролин Малони сообщила, что расследование начато против пяти крупнейших производителей.

С начала года в США произошли более 200 случаев массовой стрельбы. Часто, как, например, в случае расстрела учеников школы в техасском Ювальди, преступники использовали штурмовую винтовку AR-15 с магазином на 30 патронов. По данным законодателей, ее использование повышает смертоносность подобных эпизодов в шесть раз.

Малони подчеркнула, что "оружейная индустрия зарабатывает миллиарды долларов, продавая оружие, убивающее детей".

"Нет места и человека в наших сообществах, которым нужны штурмовые винтовки. И вторая поправка к конституции не защищает право на владение оружием войны. Время избавить наши улицы и дома от штурмовых винтовок", - сказала она.

Как писала "Страна", в конце мая президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, не является абсолютной.

Его слова прозвучали после расстрела детей в начальной школе Техаса 18-летним убийцей.