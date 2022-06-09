Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до 24 февраля.

Такое заявление сделал старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн на слушаниях подкомитета Сената по Европе.

По словам Хохштайна, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу возразить такому утверждению", - ответил он на вопрос о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Напомним, введение частичного эмбарго на российскую нефть привело к росту цен на мировых рынках. В конце мая впервые с 9 марта стоимость нефти марки Brent превысила $124 за баррель.

В связи с этим немецкие СМИ писали, что эмбарго на российскую нефть может привести к ценовому шоку в Евросоюзе. По прогнозам прессы, даже при поэтапной реализации эмбарго отказ от поставок нефти из России станет для участников Евросоюза "худшим из возможных сценариев".

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле экспорт нефти из РФ вырос почти до довоенного уровня. Ее продавали и продают в обход санкций.