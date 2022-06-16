Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время. Чтобы ситуация изменилась, нужно контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия, сообщает Axios.

По его словам, украинская команда разговаривает по телефону с представителями РФ "один или два раза в неделю", хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", - сказал Арахамия.

Он заявил, что украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории.

Арахамия добавил, что среди украинцев возникла негативная реакция на идею переговоров с Россией после военных преступлений. При этом он отметил, что война должна закончиться "компромиссом".

Напомним, еще в мае на Банковой заявили, что переговоры с Россией не закончились, а приостановлены.

Также мы писали, что вчера Макрон заявил, что Зеленскому в будущем придется вести переговоры с РФ для завершения войны.