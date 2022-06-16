Ежедневно на Донбассе на востоке Украины гибнут или получают ранения до 1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который сейчас находится в Вашингтоне. Его слова цитирует сайт Аxios.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно погибают от 60 до 100 украинских военных. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

При этом Арахамия сказал, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще два миллиона, поэтому у нее достаточно сил, чтобы продолжать борьбу на Донбассе.

Чего не хватает Украине, считает Арахамия, так это оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", - сказал Арахамия, заявив о необходимости контрнаступления ВСУ для возвращения территорий.

Ранее в США подтвердили данные Украины о потерях на фронте: ежедневно в ВСУ гибнет примерно 100 военнослужащих, заявили в Вашингтоне.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о ежедневных потерях ВСУ в 100-200 погибших.