Украина вернула еще 64 тела погибших бойцов из "Азовстали"
В Запорожской области произошел очередной этап обмена телами погибших военных, в рамках которого Украина вернула тела 64 погибших военных с "Азовстали".
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в своем Телеграм-канале.
Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, добавили в Минреинтеграции.
Ранее сообщалось, что посол Украины пообещал, что приговоренных к расстрелу в "ДНР" британцев включат в ближайший список на обмен.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
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