В Запорожской области произошел очередной этап обмена телами погибших военных, в рамках которого Украина вернула тела 64 погибших военных с "Азовстали".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в своем Телеграм-канале.

Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, добавили в Минреинтеграции.

Ранее сообщалось, что посол Украины пообещал, что приговоренных к расстрелу в "ДНР" британцев включат в ближайший список на обмен.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.