Тела 220 погибших украинских бойцов с территории завода "Азовсталь" уже находятся в Киеве, примерно треть – это "азовцы", сейчас идет процесс опознания.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Он также подтвердил два обмена телами погибших. По его словам, еще столько же тел необходимо вернуть, сейчас по этой теме ведутся переговоры.

"Могу подтвердить два обмена - тела 220 погибших уже сейчас находятся в Киеве, примерно треть - это "азовцы", идет процесс опознания", - сказал Жорин.

Процесс этот, по его словам, непростой, многие из тел "в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно". Идентификация может занять до нескольких месяцев, она потребует сложных экспертиз.

Напомним, первый обмен телами произошел 2 июня. Тогда Украина получила тела 160 военнослужащих, из которых 52 человека - погибшие защитники "Азовстали". Второй обмен состоялся 8 июня. Украина обменялась с Россией телами погибших военных по формуле 50 на 50, 37 тел из которых - военные с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.