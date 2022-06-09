Следственный комитет России допрашивает более 200 пленных украинских офицеров по подозрению в "совершении преступлений в отношении мирных жителей и военнослужащих РФ". В том числе допрашивают и пленных с "Азовстали".

Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Телеграм-канале.

"Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода "Азовсталь". Проводятся допросы таких лиц, среди них свыше 200 офицеров", - говорится в сообщении.

Ранее в России и "ДНР" сообщали, что собирались судить пленных украинских военных из Мариуполя.

Кроме того, украинским военным из "Азовстали" в "ДНР" грозят смертной казнью.

Также в РФ и "ДНР" называли имена иностранных добровольцев, которых начали "судить" в Донецке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.