В США снова подтвердили данные Украины о потерях на фронте. Ежедневно в ВСУ гибнет примерно 100 военнослужащих.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву (встреча "Рамштайн-3"), передает Reuters.

По его словам, еще около 100-300 военнослужащих каждый день покидают поле боя из-за ранений.

"В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам", — сказал Милли.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о ежедневных потерях ВСУ в 100-200 погибших. Это столько же, сколько, по версии украинского Генштаба, теряет российская армия.

А у России, по последним данным Генштаба Украины, за все время войны погибли 32 050 военных.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.