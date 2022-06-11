В Генштабе озвучили потери России на сегодняшний день. Фото: Фейсбук Генштаба

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 11 июня. Сообщается, что потери противника за время вторжения России в Украину ориентировочно составили 32 050 военных.

Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 050 (+150),
  • танков ‒ 1419  (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 712 (+0) ед,
  • РСЗО - 203 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) ед,
  • специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса.  В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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