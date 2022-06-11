Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 11 июня. Сообщается, что потери противника за время вторжения России в Украину ориентировочно составили 32 050 военных.

Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава – около 32 050 (+150),

танков ‒ 1419 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед,

артиллерийских систем – 712 (+0) ед,

РСЗО - 203 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.