США считают достоверной информацию о ежедневных потерях ВСУ, озвученную представителями украинской власти.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.

"Украинцы сами лучше знают, с чем имеют дело, и мы активно запрашиваем у них информацию об условиях на поле боя. В целом мы считаем их оценку надежной и достоверной. Я бы сказал, что цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя", – сказал глава Пентагона.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о ежедневных потерях ВСУ в 100-200 погибших. Это столько же, сколько, по версии украинского Генштаба, теряет российская армия.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.