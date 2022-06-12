Попытки заставить Россию выплатить репарации Украине могут столкнуться с трудностями. Даже если США направят на восстановление Украины арестованные российские валютные резервы, они покроют лишь малую часть потребностей.

Такую аналитику публикует The Wall Street Journal.

По оценке издания, США владеют лишь небольшой частью арестованных российских валютных резервов, а потому "возможности заставить Москву компенсировать Киеву расходы на войну ограничены".

Президент Украины Зеленский еще в начале мая назвал причиненный ущерб от войны с Россией в $600 млрд, и эта цифра только растет. В то время как у России арестовано по всему миру около $300 млрд (такие данные приводил министр финансов России Антон Силуанов).

Когда администрация Байдена в конце апреля подала запрос на дополнительное финансирование Украины в размере 33 миллиардов долларов, Белый дом заявил, что "предлагает принять закон, чтобы упростить процесс возмещения доходов от арестованных и конфискованных активов и использовать их для возмещения ущерба, причиненного Украине".

Администрация предложила использовать замороженные активы российских олигархов, тесно связанных с Кремлем, но не приняла никаких решений в отношении суверенных активов, что существенно снижает эффективность акции. Более того - в прошлом месяце министр финансов Джанет Йеллен заявила, что у США нет юридических полномочий для ареста суверенных активов России в качестве компенсации Украине.

Совет национальной безопасности США заявил в пятницу, что администрация стремится облегчить конфискацию активов олигархов, "непосредственно полученных в результате коррупционных сделок с российским правительством", и позволить министерствам юстиции, казначейства и государства использовать эти средства "для возмещения вреда, нанесенного российской агрессией" в пользу Украины". В нем не рассматривалась позиция администрации в отношении использования для этой цели замороженных активов российского правительства.

Среди возможных механизмов, которые могут легализовать конфискацию у России ее валютных резервов, автор статьи называет два. Во-первых, это теоретически можно сделать, сославшись на резолюцию Генассамблеи ООН от 2005 года, которая "поощряет страны рассматривать иски и приводить в исполнение международные решения". А во-вторых, через Международный суд.

Опрошенные эксперты утверждают, что "существует законное беспокойство по поводу прецедента", если США в одностороннем порядке перенаправят арестованные российские деньги Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия обязана выплатить Украине репарации.

А министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что в лучшем случае Украина сможет получить репарации от России в конце лета.