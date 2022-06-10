Падение экономики Украины будет более сильным, чем экономики России, несмотря на санкции против последней.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал глава финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"На нашей территории идет война, у нас люди гибнут, а на территории России боевых действий нет, и российская экономика работает, несмотря на санкции... Российская экономика далека от краха", - объяснил Гетманцев.

По его словам, падение украинского ВВП в 2022 году составит 30%.

Также глава комитета ВР сообщил, что тенизация украинской экономики в условиях военных действий выросла.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит с экономикой РФ через три месяца после начала войны и введения против Москвы многочисленных суровых санкций.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.