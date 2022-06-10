Глава Минфина США Джанет Йеллен констатировала, что антироссийские санкции, введенные в связи с событиями в Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

Ее слова приводит The New York Times.

"Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала чиновница.

И тут же заявила, что в США задумались о создании специальной коалиции стран, которая вводила бы против России санкции из-за войны в Украине.

"На мой взгляд, нам необходима довольно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - сказала Йеллен.

Министр также признала, что в ближайшее время в США не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо. Вдобавок она спрогнозировала замедление экономического роста в США из-за происходящих в мире событий. Но выразила уверенность в том, что рецессий в экономике США не будет.

Между тем Джо Байден в росте цен обвиняет не санкции Запада, а Владимира Путина и его вторжение в Украину.

Как писала "Страна", кризис стал чувствоваться в США еще до вторжения: в начале февраля годовая инфляция в Штатах обновила максимум за 40 лет.