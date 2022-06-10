Седьмой пакет антироссийских санкций, над которым в Евросоюзе уже начали работать, ожидается в конце лета.

Об этом заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире национального телемарафона.



По ее словам, сейчас члены Европейского Союза обсуждают газовое эмбарго.



"Дискуссия продолжается, а европейцам необходимо скачать энергоносители для отопительного сезона, обеспечив минимум 80-85% необходимого объема", - сказала она.



При этом, Зеркаль добавила, что Европа присматривается к украинским подземным хранилищам газа (ПХГ) из-за безопасности хранения у них объемов своего газа.

Напомним, в начале июня в ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго.

Также мы писали, что в Евросоюзе разработали план отказа от газа из РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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