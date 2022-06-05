Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа, для этого ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в Соединенных Штатах и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретона в эфире телеканала Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал он.

По его словам, Путин годами делал все, чтобы разделить Европу.

"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Если когда-нибудь Кремль приостановит эти поставки, то ЕС будет готов, считает еврокомиссар.

"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это", - сказал он.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

"Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - уточнил он.

Перезапуск угольных электростанций также рассматривается как вариант.

Ранее мы писали, что несмотря на падение объемов поставок газа из России в Европу, доходы от них в первые два месяца войны в Украине выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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