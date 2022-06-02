Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море. Голландские власти выдали разрешение для своей части работ.

Об этом сообщил 1 июня сайт кабмина Нидерландов.

Незадолго до появления сообщения местные издания писали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).

"Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс -Ред.) Файлбриф сегодня выдал разрешение для голландской части работ. Район добычи будет расположен в Северном море, у голландского острова Схирмонниког и немецкого острова Боркум", - подтвердили информацию прессы на сайте кабмина.

Немецкая сторона поначалу выступала против бурения скважин в море, но из-за надвигающейся нехватки газа в связи с событиями в Украине изменила свое решение.

В тоже время власти Фризских островов выступили против планов Нидерландов и ФРГ начать совместную разработку месторождения газа в Северном море, сообщили местные медиа.

Ранее "Страна" сообщала, что ключевой импортер российского газа в Германию Uniper осуществил первый платеж за российский газ по новой схеме Путина, чтобы обеспечить непрерывные поставки топлива.

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