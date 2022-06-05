В Украине грядут большие изменения в сфере поставок газа потребителям.

С 1 июля многие украинцы "слетели" со своих газовых контрактов на поставщика последней надежды (его функции выполняет "Нафтогаз"). Речь идет о почти 8,8 миллионах бытовых потребителей, ранее получавших газ от разных поставщиков.

Причина, как заявляют сами газовщики, в том, что НАК выставил им неподъемные контракты. Выполнить их условия и получать газ для населения по системе возложения общественных обязанностей (на украинском покладання суспільних обов'язків, ПСО) компании не могут.

При этом пока непонятно, по каким ценам люди будут получать газ. Обычно на ППН ресурс дороже (так как на него переводят должников).

"Цену на июнь официально пока не обнародовали. Говорили о 16 гривнях за куб. Но ее могут и не повысить, учитывая заявления властей о стабильности тарифов для населения на период военного положения", - говорит нам аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

На ППН потребители могут быть до 60 дней, затем нужно искать нового поставщика газа. Но поскольку особого выбора сейчас нет, скорее всего, людей попросту переведут на "Нафтогаз Трейдинг". Что позволит "Нафтогазу" получить львиную долю розничного газового рынка.

Это далеко не полный список последних приобретений НАКа. Недавно Кабмин передал "Черноморнефтегазу" (управляется НАКом) 26 облгазов, подконтрольных Фирташу.

До этого "Нафтогаз" заявил о резком повышении ценников на газ для производителей тепла для населения, и, как говорят коммунальщики, активно лоббирует законопроект, по которому активы предприятий будут передаваться НАКу за малейшие долги по газу.

Что заставило экспертов заговорить о попытках "Нафтогаза" монополизировать рынок.

Возврат от газового рынка (на который Украина подписалась перед ЕС) к монополии выглядит, как минимум, странно даже с учетом войны. Более того, как говорит Корольчук, "Нафтогаз" может попросту не потянуть новое "хозяйство", что ударит по потребителям.

Разбирались, зачем НАК "отменяет" рынок газа и как это отразится на людях и газовых платежках.

Рынок закончился?

С 1 июня рынок газа для бытовых потребителей фактически поставили на паузу. Львиную долю поставок теперь контролирует "Нафтогаз" - напрямую или через поставщика последней надежды (функции которого он выполняет). На ППН автоматически перевели около 8 миллионов потребителей, которые ранее обслуживались у других поставщиков газа.

Главная интрига в том, что пока даже непонятно, по каким ценам люди будут получать газ в июне - на сайте ППН тарифов пока нет.

Напомним: ранее люди получали газ от разных поставщиков (их несколько десятков), а те, в свою очередь, покупали ресурс для нужд населения по специальной цене. Это позволяло выдерживать плюс-минус одинаковые тарифы (около 8-8,5 гривен за куб).

До конца отопительного сезона действовали годовые пакеты. С апреля их отменили, а люди перешли на месячный тариф, который, впрочем, остался прежним: около 8 гривен за куб у большинства поставщиков.

В конце апреля Кабмин своим постановлением №489 утвердил положение о ПСО на рынке газа, возложив на "Нафтогаз" обязательства поставлять газ населению.

Но, как заявляют в Ассоциации поставщиков энергоресурсов, предложенный механизм оказался нерабочим.

Первый заместитель главы правления Ассоциации Евгений Нацвин-Степанов перечисляет нам следующие проблемные нюансы, из-за которых большинство поставщиков газа не смогли продлить контракты и получать ресурс для населения по специальным ценам:

Положение о ПСО предусматривает применение двух видов обеспечения договоров: договорного списания и банковской гарантии. "Речь идет о миллиардах гривен свободных средств, которые должны быть у поставщиков. Но маржа последних была ограниченной и не предусматривала аккумулирования средств в таких больших объемах. В нынешних условиях привлечение банковских средств также невозможно, тем более, что большинство поставщиков на сегодня убыточные", - отмечает Нацвин-Степанов. Положение о ПСО требует, чтобы задолженность поставщика перед "Нафтогазом" не увеличивалась больше чем на 10% от стоимости приобретенного газа. "Это требование также является невыполнимым, ведь с начала войны уровень расчетов населения за газ снизился на 55%", - говорит Нацвин-Степанов. До 15 июня поставщики должны покрыть задолженность предыдущих периодов, что на сегодня нереально.

"На все обращения поставщиков к "Нафтогаз Трейдинг" (отвечает за реализацию газа в рамках "Нафтогаза") относительно продажи им ресурса для потребностей населения были получены отказы. "Нафтогаз Трейдинг" отказывает в подписании любых договоров, ссылаясь на необходимость выполнения поставщиками новых требований, а те являются изначально невыполнимыми. По этим причинам на 31 мая 2022 года ни один поставщик не смог подписать контракт с "Нафтогазом" по ПСО", - отмечает Нацвин-Степанов.

Впрочем, в профильной среде говорят, что несколько "счастливчиков" все же есть: "Киевгаз Энерджи" и "Полтавагаз". Они якобы уже подписали договоры с НАКом или готовятся сделать это в ближайшее время, то есть для них и их потребителей фактически ничего не меняется.

"Не знаю, как им это удалось и как они смогли выполнять требования нового постановления Кабмина", - говорит нам представителей одной из газовых компаний. При этом в "Киевгазе" и "Полтавагазе" нам эту информацию пока не подтвердили.

Но даже если у отдельных компаний договоренности с "Нафтогазом" есть, львиная доля рынка газа все равно уходит под НАК - ведь большинство поставщиков попросту не имеют доступа к ресурсу по льготным ценам для населения.

Газ последней надежды

Главный вопрос - что будет с клиентами газовщиков, получивших отказы от НАКа.

"С 1 июня все бытовые потребители поставщиков, которые работают под брендом "Твой газсбыт"начали получать газ от поставщика последней надежды, функцию которого выполняет "Нафтогаз". Переключение потребителей произошло автоматически", - рассказывает Нацвин-Степанов. В "Нафтогазе" подтвердили перевод на ППН клиентов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

При этом, по словам Нацвина-Степанова, "существует существенный ценовой риск, ведь цена газа от ППН неизвестна". На сегодня тарифа на официальном сайте поставщика последней надежды нет.

"Согласно постановлению Кабмина, цена газа от поставщика последней надежды определяется по формуле, в которой учитывается в том числе стоимость газа на европейских хабах", - добавил эксперт.

Отметим, что цена на газ для людей зафиксирована в пределах 8 гривен за куб, и, как обещают власти, меняться не будет.

Но это для обычных потребителей. ППН изначально создавался для перевода на него должников, и там тариф может быть выше.

"Нафтогаз" пытался согласовать с правительством ценник для ППН на уровне 16 гривен за куб. Отопления сейчас нет, то есть газ люди используют на кухне. Потребление небольшое, примерно до 7 кубов в месяц. То есть если ранее за газ платили 56 гривен (до 70 с доставкой), то по новому тарифу будет 112 (140 с доставкой). По таким ценам потребители могут получать газ до 60 дней. Затем нужно будет заключать договор с поставщиком газа (по-сути, с "Нафтогазом", так как выбор, мягко говоря, невелик). Не исключаю, что ради экономии нескольких десятков гривен люди сейчас не побегут заключать договоры с "Нафтогазом", а может случиться, что их переведут на НАК автоматически, и тариф через два месяца будет стандартным - 7,96 гривен за куб. То есть для потребителей, по большому счету, к новому отопительному сезону, когда идет большое потребление газа для отопления, мало что поменяется", - говорит Корольчук.

В "Нафтогазе" заявили, что ожидают уже в ближайшее время перевода клиентов с ППН на стандартные контракты с компанией, чтобы цена составила 7,96 гривен за куб.

При этом, как говорит Нацвин-Степанов, структура ППН, которая никогда не работала с таким большим количеством клиентов, не имеет такой сервисной инфраструктуры по регионам страны, чтобы обслуживать новых потребителей. Что не позволит компании собирать деньги с людей.

"По нашим подсчетам, недополучение средств "Нафтогазом" составит около 3,6 млрд гривен", - заявил эксперт.

То есть, по большому счету, ключевое изменение для клиентов - возможная переплата за газ в летние месяцы (но не исключено, что ее по факту и не будет) и проблемы с сервисом.

Монополия для НАКа?

Для газового рынка изменения более ощутимы: он, по сути, заканчивается.

"Украина еще в 2012 году ратифицировала Третий энергетический пакет, обязавшись внедрить рынок газа, провести анбандлинг, разделив продажу, распределение и поставку газа. Все это время шел процесс реформирования отрасли, причем легко не было. Но в итоге мы получили хоть какое-то подобие газового рынка. А теперь его фактически уничтожают", - говорит нам один из газовщиков.

Напомним: о попытках НАКа монополизировать рынок в профильном сообществе заговорили, когда "Нафтогаз" объявил о повышении тарифа с 7,42 до почти 30 гривен за куб для производителей тепла для населения. Также в Раде появился законопроект, по которому у коммунальщиков будут забирать и передавать НАКу активы.

Впрочем, Кабмин не пошел на прямое повышение тарифа для коммунальщиков. На днях правительство зафиксировало цена на газ для ТЭЦ и других производителей тепла на уровне 7400 гривен за тысячу кубов. «Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



При этом накануне в Раде появился законопроект 7429 «О финансировании мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и у сфере теплоснабжения во время войны и дальнейшего восстановления». Его подал в парламент Кабмин.



В документе предусматривается финансирование более чем на 226 млрд гривен в качестве компенсаций «разницы в цене» за газ.

Впрочем, процесс монополизации рынка НАК ведет и более "прямыми" методами, чем игра с ценами.

Недавно "Нафтогаз" через свою структуру "Черноморнафтогаз" получил в управление 26 облгазов, принадлежащие Дмитрию Фирташу (перед этим их передали АРМА, якобы за долги). Теперь же на кону розничный рынок газа.

"То есть по сути НАК собирает в своих руках все сегменты газового рынка", - говорит Корольчук.

При этом интерес "Нафтогаза" к некоторым сегментам, на первый взгляд, непонятен.

"Взять, например, те же облгазы. Там есть такая плохая тема, как стоимость распределения, которую нужно закладывать в тариф или дотировать. То есть больших заработков там, на первый взгляд, нет", - говорит Корольчук.

Тем не менее, по его словам, НАК воплощает в жизнь идею о монополии на рынке газа, хотя это формально и запрещено Третьим энергопакетом.

"Но "Нафтогаз" это не остановит. Будут добыча, продажа, транспортировка газа, и Европа, скорее всего, ничего не скажет, так как идет война. А "Нафтогаз" просто использует военное положение для строительства газовой монополии. И та же история с облгазами, которые НАК заполучил через передачу корпоративных прав АРМА - это банальное рейдерство. Почему НАК это делает? Причина - конец транзита российского газа, ведь кроме него зарабатывать "Нафтогазу" больше не на чем", - говорит Корольчук.

Есть и еще одна веская причина - как прописывает новый законопроект, в Украине будет создан спецфонд, откуда за деньги международных доноров будут дотировать рынок газа. Не исключено, что пойдут и дополнительные вливания в энергосектор.

"Но это будет некий общий котел, средства станут распределять в ручном режиме. НАК, заполучив облгазы, газовую розницу и частично производство тепла, сможет по максимуму влиять на этот процесс, то есть получит доступ к огромному денежному ресурсу", - считает Корольчук.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, на рынке сейчас разброд и шатания. Дефицит газа составляет на календарный год около 2 млрд кубов. Чтобы его покрыть, "Нафтогаз" заявил потребность в 190 млрд гривен (хотя фактически надо при нынешних ценах около 60 млрд гривен). В рамках этого пошло повышение стоимости газа более чем до 29 гривен за куб для ТКЭ, что загоняет коммунальщиков в убытки и ставит их на грань банкротства. Та же история - с передачей потребителей поставщику последней надежды и "отжимом" облгазов. По сути, под прикрытием войны в Украине создается "газовый монстр". А чего от него ждать после окончания военных действий и что тогда будет с тарифами, можно только догадываться.