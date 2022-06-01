Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ предприятиям тепловой коммунальной энергетики для горячего водоснабжения по 7,42 тыс. гривен/тыс. куб.

Соответствующее постановление правительства от 31 мая № 637 обнародовано на Правительственном портале.

Отмечается, что к цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Напомним, 26 мая стало известно о шокирующем решении НАК Нафтогаз - поднять в три раза цены для предприятий теплокоммунэнерго: до 24-29 гривен за кубометр.

Позже в пресс-службе "Нафтогаза" заверили, что тарифы на газ и тепло для населения не будут повышаться, так как разница в тарифах будет компенсироваться "международной финпомощью".

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