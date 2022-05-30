Кабмин распоряжением от 28 мая (№ 429-р) передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") ряд арестованных активов.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного сайта.

Перечень активов не публикуется, но по данным источников "РБК Украина" в правительстве, речь о 26 облгазах бизнесмена Дмитрия Фирташа, права на которые были переданы в пользу АРМА Печерским судом на прошлой неделе.

Согласно тексту распоряжения, активы передаются от АРМА по предложению Минэнерго и АРМА.

Тем временем в Ассоциации иностранной прессы еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил о том, что конфискация замороженных в ЕС резервов России в пользу Украины обсуждается, но результат не гарантирован, т.к. процесс представляется сложным с юридической точки зрения.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.