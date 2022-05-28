СБУ инициировала арест активов "Роснефти" в Украине. На основе материалов Службы безопасности Украины Шевченковским судом была заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в группу "Роснефть". На ее денежные активы (более 20 миллионов гривен) наложен арест.

Название предприятия не называется. Уже приостановлено действие его лицензии, и СБУ предлагает национализировать все имущество.

Уголовное производство открыто по статье 110-2 УК (насильственная смена или свержение конституционного строя или захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины).

Ранее в Украине арестовали активы российского олигарха Фридмана на более чем 12,4 млрд гривен.

Также Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.