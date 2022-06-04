Кабинет министров зафиксировал цены на газ для тепловых элеткроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сказал, что государство заинтересовано в возвращении украинцев домой. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия, в том числе - и по оплате за тепло.

Ранее НАК Нафтогаз принимал решение поднять в три раза цены для предприятий теплокоммунэнерго, что грозило ростом тарифов на отопление для населения минимум в 2,5 раза.

Напомним, что Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ предприятиям тепловой коммунальной энергетики для горячего водоснабжения по 7,42 тыс. гривен/тыс. куб.

Также мы писали, что ситуация вокруг войны в Украине может привести к энергетическому кризису "в стиле 1970-х годов" или даже масштабнее. Цены на энергоносители могут вырасти до космических масштабов.