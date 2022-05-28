В Офисе президента Украины прокомментировали решение "Нафтогаза" втрое поднять цены для предприятий теплокоммунэнерго, что может вызвать подорожание отопления в 2,5 раза.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что цены для населения не вырастут как минимум до конца военного положения.

По его словам, готовится законопроект, по которому предприятиям теплокоммунэнерго будет компенсироваться разница между ценами на газ и тарифами на тепло.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что эти компенсации будут производиться за счет международной помощи.

Напомним, в Киеве до лета тарифы на горячую воду и отопление оставят на старом уровне.

Также "Страна" подробно рассказывала, что означает решение "Нафтогаза" поднять в 3 раза цены на газ.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.