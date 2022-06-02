Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам, что приближает ее к дефолту, о котором много пишут западные СМИ.

О решении комитета пишет Bloomberg.

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees, CDS) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов.

По данным издания, это стало основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), являющихся страховкой от дефолта. При этом еще в середине мая держатели евробондов "Россия-2022" сообщили о дефолте и потребовали выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска.

Срок погашения наступил 4 апреля, а выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Согласно условиям выпуска, проценты начисляются до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, указали в комитете.

Ранее "Страна" приводила прогноз, по которому меньше чем через месяц России угрожает дефолт по внешнему долгу.

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