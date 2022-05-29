Держатели российских евробондов не получили выплаты в евро и долларах на общую сумму порядка 100 млн долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.



"До конца пятницы кредиторы должны были получить выплаты в размере 71,25 млн долларов по долговым обязательствам со сроком погашения в 2026 году и 26,5 млн евро (28,5 млн долларов) - по бондам со сроком погашения в 2036 году", - говорится в сообщении агентства.

По данным Bloomberg, в указанный срок "выплаты в долларах и евро на сумму порядка 100 млн долларов не поступили на счета инвесторов".

Таким образом, с 27 мая начался 30-дневный период льготный период, в который задолженность может быть погашена, пишет Bloomberg.

Мы сообщали, что российский Минфин заявил о перечислении денег в Национальный расчетный депозитарий, позволяющий обслуживать внешний долг в условиях санкций. Эту меру Минфин России считает исполнением обязательств. Но инвесторы денег пока не увидели, что будет основанием для объявления дефолта, если в течение 30 дней средства до инвесторов так и не дойдут.

Ранее мы писали, что рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что выплаты по евробондам в рублях, которые начала осуществлять Россия, могут быть приравнены к дефолту.

Также "Страна" информировала, что глава американского Минфина Джэнет Йеллен заявил, что считает "маловероятным" продление лицензии, позволяющей России обслуживать ее долларовый долг. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.