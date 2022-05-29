России может грозить дефолт по внешнему долгу. Это случится, если выплаты по российским облигациям почти на 100 миллионов долларов, назначенные на 27 мая, не дойдут до инвесторов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, российский Минфин заявил, что перечислил деньги в Национальный расчетный депозитарий, позволяющий обслуживать внешний долг в условиях санкций. Эту меру Минфин России считает исполнением обязательств. Но инвесторы денег пока не увидели, что будет основанием для объявления дефолта, если в течение 30 дней средства до инвесторов так и не дойдут.

Ранее мы писали, что журналисты высчитали, когда произойдет дефолт России. По мнению издания The Guardian, дефолт произойдет в июле.

Также "Страна" сообщала, что глава американского Минфина Джэнет Йеллен заявил, что считает "маловероятным" продление лицензии, позволяющей России обслуживать ее долларовый долг. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

При этом Йеллен полагает, что объявление Россией технического дефолта вряд ли "существенно повлияет на ситуацию" внутри страны.