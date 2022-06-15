15 июня в Украине идет уже 112-й день войны с Россией.

Появились данные, что в Северодонецке бои перешли к заводу "Азот", который контролируют ВСУ. В бомбоубежищах "Азота" остаются 540-560 человек. Там есть определенные запасы пищи, но предприятие сильно бомбят, а эвакуация оттуда затруднена.

В Луганской области бои подступают к стратегической трассе Бахмут-Лисичанск.

Противник пытается установить контроль над Богородичным к северу от Славянска (это одна из господствующих высот в районе Святогорска, откуда орудия могут бить по всему пространству к северу от Славянска и до границы с Харьковской областью).

Западная группировка войск РФ впервые за несколько недель продвинулась на харьковском направлении.

РФ продолжает обстреливать украинские города в тылу.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день - в итогах за 14 июня.

Ниже краткая хроника самых важных новостей за сегодня, 15 июня. Материал обновляется.

15 июня

09:39 Турция ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для выращивания культур, недоступных для Турции из-за климата, пишет турецкая пресса.

Как пишет Hürriyet, за рубежом планируется выращивать подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо.

Переговоры ведут с Украиной, странами Латинской Америки и Африки.

09:31 В результате вчерашнего обстрела Доброполья Донецкой области погиб человек, сообщили в ГСЧС.

Тело нашли на рассвете спасатели во время разбора завалов в частном доме, после того как потушили пожар.

09:30 В Харьковской области за сутки ранены 7 мирных жителей, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он также сообщил, что в Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар, есть повреждения в Чугуевском, Богодуховском, Изюмском районах.

Бои идут за Рубежное и в районе Изюма.

09:15 Видео эвакуации жителей Лисичанска и Приволья из зоны боевых действий.

09:06 Новая сводка разведки Британии посвящена ситуации в Северодонецке:

- После более чем месяца ожесточенных боев российские войска получили контроль над большей частью Северодонецка.

- Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный побочный ущерб всему городу.

- Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химзаводе "Азот" в промзоне города.

- Российские силы, вероятно, будут закрепляться в "Азоте" и вокруг него, в то время как украинские военные будут укрываться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить свои подразделения для операций на других участках.

- Крайне маловероятно, что Россия ожидала такого упорного сопротивления или медленного конфликта на истощение во время первоначального планирования вторжения.

08:48 Количество ракетных кораблей России в Черном море уменьшилось с четырех до двух, они несут на борту 20 "Калибров", сообщает оперкомандование "Юг".

08:44 Тем временем легендарного пса Патрона уже увековечивают на муралах. Фото из Ужгорода Закарпатской области.

08:43 Россияне в Луганской области наступают по всем направлениям, заявляет губернатор Сергей Гайдай.

По его словам, основное количество раненых сейчас - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.

08:40 Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что без прямого вмешательства Альянса закончить войну в Украине не удастся.

Более того, если НАТО не вмешается в Украине, оно может самораспускаться.

"Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов альянса - о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, - эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь", - цитирует Кларка "Голос Америки".

По мнению генерала армии США в отставке, альянс должен либо "выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность".

Интересно в этом заявлении фактическое признание того, что нынешний формат западной помощи не способен обеспечить военную победу над Россией в Украине.

О чем, кстати, вчера говорил и Арестович.

08:20 Американский журнал Foreign Policy пишет, что Украина хочет получить по ленд-лизу американский сжиженный газ.

С такими предложениями обращаются в США украинские топ-менеджеры из сферы энергетики.

Они просят, чтобы Вашингтон дал денег на закупку СПГ либо на Ближнем Востоке, либо поставил в Украину свой сжиженный газ.

Видимо, имеется в виду доставка такого газа в Европу, а оттуда через газопровод - в Украину.

Издание со ссылкой на "Нафтогаз" пишет, что Украине необходимо 8 миллиардов долларов для импорта 6 миллиардов кубометров газа до наступления зимы.

08:12 Накануне заседания Контактной группы НАТО по Украине генсек Альянса заявил, что нужно увеличивать поставки тяжелых вооружений Киеву.

"Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия", - заявил вчера Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек заявил, что этому будет посвящена сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн 3".

По его словам, саммит будет "историческим и преобразующим" и анонсировал решения "о решительной поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

08:11 В Новомосковском районе Днепропетровской области – два "прилета".

Ракеты сильно повредили объект общественной инфраструктуры и дачные дома.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

08:10 В Апостолово Криворожского района за ночь - четверо погибших гражданских, сообщил глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.

Все четверо - мужчины. Они погибли после удара из "Ураганов", который задел более десяти домов и больницу.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 15 июня. Главное:

1. Продолжаются бои за Рубежное на севере Харьковской области, куда наступают россияне со стороны госграницы.

2. Противник наступает на Краснополье - населенный пункт рядом с Долиной, за которую в последние дни шли бои. И Краснополье, и Долина расположены прямо на трассе Харьков-Ростов, проходящей через Славянск.

3. Ведутся бои в районе Врубовки Луганской области.

Вчера вечером российские телеграм-каналы заявили, что Врубовка полностью захвачена, но Киев этой информации не подтвердил.

Через Врубовку группировка украинских сил в Горском и Золотом сообщается с Николаевкой, из которой есть выход на трассу Бахмут-Лисичанск. Если Врубовку захватят, это может означать частичное окружение укрепрайона Горское-Золотое.

4. Золотое также штурмовалось, но противник, понеся потери, отошел. Аналогичная история с Николаевкой - была попытка захвата, но пришлось отойти, теперь идет перегруппировка для возобновления вражеского наступления туда.