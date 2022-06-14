В Одессе повестки в армию раздают на пляжах в связи с тем, что отдых на одесских пляжах запрещен. Об этом пишет издание "УСИ Онлайн".

На фото с местных пляжей видно, как полиция и сотрудники военкомата проводят мобилизацию на пляжах.

То есть если раньше патрульные полицейские просто ходили по городским пляжам и просили отдыхающих покинуть побережье, то сейчас к ним присоединились представители военкомата - нарушителям выписывают повестки.

Только за один день было выдано 27 повесток. Мужчина может получить приглашение в военкомат независимо от места проживания и прописки.

Как писала "Страна", Минобороны планирует мобилизовать в украинскую армию сотни тысяч человек.

Ранее "Страна" писала, что мужчине и девушке, которые занялись сексом в одесском кафе, вручили повестки в армию. А в Трускавце будут вручать повестки за купание в озере.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.