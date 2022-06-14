В Трускавце Львовской области придумали, как бороться с желающими покупаться в озере, которое используется как резервное для подачи воды на город. Лицам призывного возраста будут вручать повестки.

Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

В горсовете приняли решение периодически осуществлять рейды с участием представителей ООО "Трускавецкий водоканал", полиции и военкомата.

Призывникам, которые будут обнаружены на озере, будут вручать повестки. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать "немалые штрафы".

Напомним, ранее на Закарпатье военные раздавали повестки в армию отдыхающим на базе отдыха у бассейна.

Также мы писали, что, по данным СМИ, в Харькове вручают повестки в армию всем мужчинам призывного возраста.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.