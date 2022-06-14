В украинскую армию планируется мобилизовать сотни тысяч человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она напомнила, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве – сотнях тысяч мобилизованных.

"Мобилизация проходит по плану. Сознание граждан высокое и общество очень мотивированное", - подчеркнула Маляр.

Также она добавила, что вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит.

Напомним, в СНБО назвали фейком сообщение о мобилизации женщин в Украине. "Сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове вручают повестки в армию всем мужчинам призывного возраста. А в СНБО заявили, что вручение повестки - это еще не мобилизация.

Также в Минобороны заявили о получении Украиной от Запада лишь 10% оружия по своим заявкам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.