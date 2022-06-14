Украина получила от Запада лишь 10% оружия по своим заявкам. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинским военным не хватает вооружения для успешного противостояния армии РФ.

"Сколько бы усилий не прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", - заявила Маляр.

Она призывает страны Запада значительно увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, как выросли поставки бронежилетов и касок в украинскую армию.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц снова пообещал передать Украине ПВО и радар для обнаружения артиллерии.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.