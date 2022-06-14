Германия, которая не разрешила Испании передать Киеву танки, планирует значительно расширить объемы военной помощи Украине и предоставить ВСУ дополнительное оружие, в том числе, современное ПВО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Spiegel.

"Мы поставим Украине в частности современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал он.

Напомним, о намерении поставить в Украину комплексы ПВО "Iris-T" и ракетные системы залпового огня "Mars II" Шольц заявлял еще в начале июня. Газета Business Insider писала, что "Iris-T" будут готовы в ноябре-декабре, а "Mars II" требуют замены программного обеспечения перед отправкой, что тоже затянет их поставки неизвестно на сколько.

Также сообщалось, что Германия в последние недели не отправила Украине никакого вооружения.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.